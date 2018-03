Scurcola Marsicana, Roberta Bartolucci è il nuovo vice sindaco. Deleghe anche a Tortora

Scurcola Marsicana. Scurcola ha un nuovo vicesindaco. Donna e giovane. Da ieri Roberta Bartolucci è il braccio destro della sindaca Morgante. Mentre le competenze su Ambiente e Servizi sociali sono state affidate al consigliere Francesco Tortora, che quindi diventa assessore. Nei prossimi giorni le due nomine saranno sottoposte alla ratifica del Consiglio Comunale.

Si è quindi conclusa nel migliore dei modi la crisi – non crisi del Comune iniziata dopo le dimissioni non dimissioni del vice sindaco Fabio Mammarella. “Chi per giorni ha paventato con toni allarmati e allarmistici la disgregazione politica e amministrativa del nostre Comune ha sbagliato mira”, hanno commentato dal’amministrazione comunale, “di nuovo. E come sempre. Ma questa non è una notizia. Ora con serenità, la serenità che ci ha accompagnato anche nelle due settimane che hanno seguito le dimissioni dell’ex vicesindaco, andiamo avanti. Sicuri di aver fatto bene fino ad oggi. E di avere le carte in regola per fare bene anche domani”.