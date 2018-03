Tutto pronto per il quinto appuntamento di Classhica, domenica debutta il soprano Nadiia Yeremenko

Avezzano. Classhica continua a stupire e ad affermarsi come un’idea vincente. Dopo il successo di domenica scorsa con il soprano russo Marina Zyatkova, che ha regalato un concerto fatto di eleganza, bravura e repertorio impegnativo, questa domenica sul palcoscenico ci sarà l’ukraina Nadiia Yeremenko in uno spettacolo dal sapore Pucciniano. Il soprano sarà accompagnato al pianoforte dal M° Kaori Matsui che torna, regina della manifestazione, sul palco del castello Orsini Colonna. L’appuntamento è quindi per le ore 18, con la sublime voce di Nadiia Yeremenko.