Il coordinamento di Forza Italia di Celano analizza il voto delle elezioni politiche del 4 di Marzo

Celano. Il dott. Adelio Di Loreto, coordinatore cittadino di Forza Italia, esprime soddisfazione per il risultato ottenuto alle elezioni del 4 marzo che ha consacrato Forza Italia primo partito del centrodestra. Un risultato che ha contribuito a far eleggere i nostri candidati e che ha consolidato il partito nella nostra città. Da rimarcare il fatto che Forza Italia, nel nostro collegio, abbia preso la più alta percentuale 21.49 di voti. Dietro i numeri ci sono tutti gli sforzi dei componenti del coordinamento, ai quali va il mio ringraziamento, sempre presenti a sostegno del nostro candidato Antonio Del Corvo.Voglio ringraziare tutti i cittadini ed in particolare coloro che ci hanno votato. Il Coordinamento cittadino di Forza Italia anche nei momenti bui, ,ha continuato con concretezza la sua azione di vicinanza e rappresentanza a favore di tutti i cittadini in ossequio agli insegnamenti del nostro presidente Silvio Berlusconi, ed è per questo che voglio ringraziare soprattutto gli appartenenti al coordinamento. La maggior parte dei consiglieri comunali appartengono al centro destra, per il futuro si auspica unità. Noi sappiamo dove abbiamo votato altri giocavano a fare gli indovini, ci dispiace che le loro previsioni non abbiano sortito l’elezione di un nostro concittadino al Parlamento Europeo, sarebbe stata una bella occasione forse unica per il nostro territorio. Tutto il Centrodestra, nel nostro collegio, ha retto l’urto del successo del Movimento 5 Stelle a quest’ultimo vanno i complimenti per l’affermazione: sia al movimento che alla candidata locale.. Sul piano della politica locale, questo Coordinamento prosegue nella sua azione di controllo della trasparenza e della correttezza dell’amministrazione comunale in carica, senza fare sconti a nessuno.Stiamo a rimarcare che le elezioni 2013 tutto il centro destra prese il 36% oggi invece il 46%. Agli eletti: Martino, Quagliarello, Pagano e Rotondi, vanno le congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro.