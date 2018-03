A Celano si parte con il corso dedicato all’alimentazione sana, cinque giorni di incontri con medici e studiosi

Celano. L’assessore comunale alle politiche del lavoro e formazione Angela Taccone informa che sono aperte le iscrizioni al corso sana alimentazione che prenderà il via il prossimo 20 marzo nella sede dell’attività formativa ospitata nei locali dell’ex asilo di borgo strada 14.

“Il corso – dice l’assessore Taccone – è un appendice di approfondimento su una tematica importante estrapolata dal percorso da operatore sociale per l’infanzia. Con particolare interesse alle tematiche innovative abbiamo accolto la segnalazione pervenuta dagli operatori del settore in merito all’aumento dell’obesità infantile, argomento per il quale l’Oms (organizzazione mondiale della sanità) e il ministero della salute stanno ponendo la necessaria attenzione”. Docenti del corso saranno medici provenienti da varie realtà del territorio abruzzese. Il periodo di formazione si svilupperà in cinque incontri nei giorni 20 marzo, 21marzo, 29 marzo, 4 aprile e 18 aprile dalle ore 10:00 alle ore 13:00. Come detto, le iscrizioni sono aperte e sarà possibile iscriversi, muniti di fotocopia carta d’identità, nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 12 presso la sede formativa di borgo strada 14.