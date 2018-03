L’Avis a scuola per promuovere la cultura della donazione del sangue e un concorso aperto a tutte le scuole

Capistrello. Partire dalle scuole per diffondere gli ideali e i principi portati avanti dall’Avis, per far comprendere ai più giovani l’importanza della donazione del sangue. Prosegue senza sosta la campagna di sensibilizzazione dell’associazione: i volontari della sezione di Capistrello hanno incontrato gli studenti della terza media dell’istituto Sabin, hanno spiegato come funzionano i centri trasfusionali, fornendo anche dimostrazioni pratiche. In più sono stati distribuiti un questionario ed è stato illustrato un concorso promosso dall’Avis provinciale: ai ragazzi è stato chiesto di realizzare spot televisivi o radiofonici, prodotti multimediali da diffondere in rete, elaborati grafici, artistici o letterari. Il tema è ovviamente quello della donazione del sangue. Gli elaborati dovranno essere pronti entro il 20 aprile, saranno sottoposti al vaglio di una commissione di esperti che definirà una graduatoria. La classe vincitrice riceverà un premio di 250 euro in materiale scolastico o di consumo in base a quanto indicato dallo stesso istituto.