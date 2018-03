Frana un tratto di marciapiede in via Roma, l’amministrazione chiede l’intervento del Genio civile

Sante Marie. Frana un tratto di marciapiede in via Roma, l’amministrazione comunale chiede l’intervento del Genio civile. A causa delle piogge dei giorni scorsi c’è stato un cedimento del tratto del corridoio riservato ai pedoni della strada principale di Sante Marie. I tecnici comunali hanno subito allertato i vigili del fuoco e l’amministrazione comunale ha inviato una richiesta di aiuto al Genio Civile per fare in modo che il problema venga risolto immediatamente. Il tratto interessato dalla frana è stato recintato.