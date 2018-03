Rischio idrogeologico e messa in sicurezza delle abitazioni, Carsoli rivede il piano regolatore generale

Carsoli. Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza del centro abitato di Carsoli. Questo il tema sul quale verterà il consiglio comunale di Carsoli convocato in sessione straordinaria per martedì alle 16.30 nella sala consiliare provvisoria nella sede dell’ex Mael. Il sindaco Velia Nazzarro ha convocato i suoi per discutere dell’approvazione dei verbali delle sedute precedenti e dell’approvazione della variante del piano regolatore per gli Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza del centro abitato di Carsoli. Da anni, infatti, si lavora per mettere in sicurezza le abitazioni del comune troppe vicine al fiume e quindi sempre a rischio per esondazioni. Inoltre verrà data comunicazione di alcuni prelevamenti dal fondo di riserva.