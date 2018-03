Lotta ai rifiuti abbandonati e non riciclati, la Tekneko e il Comune di Avezzano scovano altri 25 trasgressori

Avezzano. La Tekneko e il Comune di Avezzano dicono basta all’abbandono selvaggio dei rifiuti e alla mancata differenziazione e individuati altri 25 trasgressori. Non si ferma l’ondata di controlli messa in atto dalla società che gestisce il servizio di igiene urbana in città in collaborazione con la Polizia locale. Ieri mattina sono stati raccolti e opportunamente differenziati dagli operatori della Tekneko 2.400 chili di rifiuti – mille indifferenziato, 400 carta, 600 plastica, 150 vetro e lattine e 250 umido-organico – abbandonati nei pressi di ingressi e contenitori condominiali. La Tekneko, attraverso i suoi operatori, aveva lasciato degli avvisi invitando gli utenti a seguire le regole per la differenziazione dei vari materiali di scarto per evitare così le salate multe che arrivano fino a 500 euro.

Non tutti gli utenti, però, hanno raccolto l’invito e per questo sono scattate le sanzioni. Ieri sono stati rintracciati tramite bollette, fatture, scontrini fiscali e bonifici buttati nei sacchi abbandonati in strada e non differenziati 25 furbetti che in parte non erano iscritti a ruolo, e quindi non pagavano la Tari e non avevano ritirato i mastelli necessari per il porta a porta, in parte invece si rifiutavano di dividere i rifiuti continuando a buttare tutto in un’unica busta. Le zone controllate sono state: via delle Ginestre, via dei Gladioli, via Carusi, via Nenni, via Dalla Chiesa, via Mattarella, via Cerri e via San Benedetto. “E’ bene chiarire che non ci fermeremo”, hanno fatto sapere da Tekneko, “non è giusto che per l’operato di un gruppo ristretto di cittadini debbano poi pagare tutti. I nostri operatori continueranno a controllare che venga fatta una corretta raccolta differenziata, così come impongono le normative vigenti. Chi continua a non differenziare e chi non si mette in regola verrà sanzionato come previsto dalla legge”.