No alla centrale idroelettrica a Pescocanale, raccolta firme del comitato “viviamo il Liri”

Capistrello. Come emerso nell’affollata assemblea pubblica del 24 febbraio scorso, si è costituito il comitato “viviamo il Liri”, che unisce i cittadini da Cappadocia a Isola del Liri, in un unico intento di difesa e riqualificazione del fiume.

Il comitato in questi giorni è a lavoro per presentare le osservazioni al progetto, osservazioni da far pervenire alla regione Abruzzo entro la data del 15 Marzo. L’appello a partecipare è rivolto a tutti i cittadini, da Avezzano fino ad includere anche il territorio di Sora e oltre. Al riguardo il Comitato ha già aperto una raccolta firme da sottoscrivere, che è possibile scaricare qui in basso e rinviare firmato all’email viviamoilliri@gmail.com entro il 14 di Marzo. Il comitato chiede la massima adesione a questa raccolta firme e pertanto di far girare il modulo in questione. Scarica qui il modulo firme