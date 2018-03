Il museo dell’uomo e della natura presentato su canale 5 durante la trasmissione l’arca di Noè

Magliano dei Marsi. Domenica 11 marzo, in occasione della apertura al pubblico del MUN (Museo dell’uomo e della natura) dei Carabinieri Forestali, la trasmissione di Canale 5 “L’arca di Noè” trasmetterà un servizio realizzato in occasione della cerimonia di inaugurazione del museo avvenuta lo scorso 19 febbraio.

La trasmissione, targata Mediaset, è ideata e condotta dalla giornalista Maria Luisa Cocozza che ha presenziato alla inaugurazione ed ha riservato al MUN uno spazio dedicato all’interno dell’ “Arca di Noè” che andrà in onda domenica 11 marzo alle 13.40 circa. Ricordiamo che il nuovo museo dei Carabinieri Forestali denominato “MUN”, è stato intitolato alla memoria di Alfonso Alessandrini, storico direttore generale dell’economia montana e foreste del ministero agricoltura e foreste, ambientalista che fu a capo del corpo forestale dello Stato per 15 anni. Inserito in un contesto naturalistico unico, esempio concreto della “natura per tutti”, il museo rappresenta un prestigioso centro di conoscenza e sperimentazione della natura, grazie alle tecnologie innovative e interattive e all’accessibilità per i portatori di disabilità motorie e sensoriali. Alla cerimonia d’inaugurazione hanno preso parte, fra gli altri, il sig. comandante del CUFAA dei Carabinieri Gen. C.A. Antonio Ricciardi, il prefetto dell’Aquila, Giuseppe Linardi, il prefetto di Isernia, Fernando Guida, il sindaco Mariangela Amiconi, il presidente della Provincia de L’Aquila Angelo Caruso, il presidente del consiglio regionale Abruzzo, Giuseppe Di Pangrazio, il consigliere regionale Lorenzo Berardinetti, nonché numerose altre cariche civili e militari e religiose. Inoltre il museo ed il centro visite, situati presso la riserva orientata del Monte Velino, saranno aperti al pubblico da domenica 11 marzo ed osserveranno i seguenti orari:dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30. I visitatori saranno accolti dal personale del nucleo carabinieri tutela biodiversità di Magliano dei Marsi. Per prenotazioni e informazioni contattare i seguenti numeri telefonici: 0864.845938 oppure 0863.515162. E’ possibile inviare mail ai seguenti indirizzi: utb.casteldisangro@forestale.carabinieri.it oppure rno_m.velino@libero.it.

E’ possibile raggiungere il centro visite ed il museo prendendo l’uscita autostradale (strada dei parchi) Magliano Dei Marsi- A25 e seguendo le indicazioni reparto Carabinieri biodiversità – museo dell’uomo e della natura.