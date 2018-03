La compagnia teatrale realtà o-scena torna il 17 e 18 Marzo con Al-addin il musical al teatro dei Marsi

Avezzano. Vi aspetta al teatro dei Marsi la compagnia teatrale realtà o-scena per presentare il nuovo musical ispirato ancora al mondo delle favole; quest’anno è la volta di “Al-addin”, una delle affascinanti storie de “le mille e una notte”, ambientata nel magico mondo arabo.

Sullo stesso palco dove l’anno scorso la compagnia ha registrato il sold-out per la prima de “la bella e la bestia” realtà o-scena torna con due giornate consecutive il 17 e 18 Marzo. Una tournée ricca di impegni quella del musical “la bella e la bestia” che ha consacrato il successo della compagnia teatrale e l’ha fatta conoscere su tutto il territorio marsicano e regionale. Il musical “Al-addin” preparato quest’anno trasporta il pubblico nel mondo orientale attraverso i colori delle splendide scenografie, i canti e le danze e la romantica storia d’amore tra Aladdin e la principessa Jasmine. La compagnia è una realtà giovane e composta in gran parte da ragazzi con tanta voglia di fare e passione per il teatro; pur essendo una compagnia amatoriale, realtà o-scena si distingue per il buon livello raggiunto in ogni settore che coopera per la riuscita dello spettacolo. Dietro le due ore di intrattenimento, durante la performance sul palco, infatti, si nascondono mesi di lavoro e una grande quantità di persone che si occupano delle varie attività: la costumista, che idea i modelli degli abiti, cerca le stoffe e gli accessori e realizza su misura il costume per ogni personaggio; le truccatrici, che si occupano di studiare il disegno migliore da realizzare sugli attori; coreografa e responsabile del canto, che nei mesi seguono attori e ballerini. La squadra delle scenografie che si muove sia a livello grafico con il computer attraverso un lavoro altamente specializzato sia a livello manuale con materiali plastici per realizzare tutto ciò che occorre a riempire la scena che verrà inoltre abbellita da tutti gli oggetti di scena. Ci sono poi i tecnici, le persone che durante lo spettacolo non si vedono, ma tengono tutto sotto controllo per quanto riguardo le luci, la fonia e gli effetti digitali. Tutto questo ingranaggio è tenuto insieme dalla cura del regista, che nel corso delle prove rifinisce lo spettacolo nei minimi particolari e delle assistenti di scena, che durante la performance dirigono l’intera macchina degli attori e dei tecnici. Una realtà così complessa è possibile comprenderla solo andando a vedere lo spettacolo del 17 Marzo alle 21:15 e 18 Marzo alle 17:30 al Teatro dei Marsi, dove il musical regalerà tante emozioni a grandi e bambini. I biglietti possono essere acquistati in corso della libertà, presso la libreria Rusconi e il gran caffè, in via Garibaldi presso l’agenzia Frezzini viaggi e in via Corradini presso il negozio primi sogni; il costo dei biglietti è di 8 euro per gli adulti e di 6 euro per i bambini fino a 10 anni accompagnati da un adulto pagante.