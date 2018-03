Mamme, sorelle, damigelle e testimoni: al Centro sposi Abruzzo è arrivata la nuova collezione cerimonia!

Tante sono le firme presenti nelda Musani, ad Antonio D’Errico, fino a Paparazzi, Thana, Cabotine, Zeila, Bagatelle, Sonia Pena, e tante altre. Tailleur con spolverini pizzo, adatti per le cerimonie di primavera, abiti lunghi con stampe floreali o in pizzo, per un matrimonio estivo, e poi abiti sfiziosi per le giovanissime e sirene in seta per le più eleganti. Per avere aggiornamenti e conoscere le novità del Centro sposi Abruzzo vi invitiamo a cliccare mi piace sulla pagina Facebook. Se avete già scelto l’abito che fa per voi chiamate il Centro sposi Abruzzo al numeroe passate in atelier in