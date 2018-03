Serie B, Avezzano rugby: domenica è derby. Scontro diretto con il Paganica

Avezzano. “E’ importante ricominciare bene, continuando con i risultati positivi che ci siamo lasciati alle spalle”. E’ il commento del capitano dell’Avezzano Rugby, Roberto Lanciotti, a due giorni dall’attesissimo derby di Paganica che si terrà domenica alle 14 e 30. Abbiamo avuto poco tempo per preparare al meglio la partita a causa del maltempo ma in settimana ci siamo allenati molto bene – ha specificato Lanciotti – e siamo consapevoli dei nostri miglioramenti”. Oltre ai miglioramenti evidenziati dal capitano i gialloneri possono fare affidamento anche sui vari giocatori recuperati nel corso della pausa che in settimana sono rientrati nel collettivo svolgendo le regolari sedute di allenamento.

“Ricordiamoci la sensazione dell’ultima partita in casa – ha concluso il capitano riferendosi al match vinto contro una delle squadre più in forma del campionato – e proviamo ad ambire a qualcosa in più rispetto al giocare più o meno bene, perché ce lo possiamo permettere”. ” Sono certo che sarà un bel match – ha detto il presidente giallonero, Alessandro Seritti – tutte e due le squadre riescono a produrre un buon gioco e questo farà divertire il pubblico presente; spero che i ragazzi riescano a portare a casa una vittoria per bilanciare il risultato dell’andata e continuare a salire in classifica.Ho molta stima della società Paganica Rugby – ha concluso – ed in particolare di Antonio Rotellini con il quale tre anni fa abbiamo iniziato insieme l’esperienza dirigenziale ed abbiamo lo stesso modo di vedere il mondo del rugby”.