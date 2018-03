Inaugurata a San Benedetto la panchina rossa contro la violenza sulle donne, Pezzopane: grande emozione

San Benedetto dei Marsi. E’ stata inaugurata ieri a San Benedetto dei Marsi la panchina rossa contro la violenza sulle donne. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione I Girasoli e Caffè letterario, è stata organizzata per porre l’attenzione sull’universo femminile e su tutto quello che ruota intorno. Nella prima parte l’assessore alla cultura Erminia Raglione e il vice sindaco Maria Di Genova, insieme a Benedetta Cerasani, Simona Carbone e Nicoleta Vlontaki hanno fatto il punto su “Donna e prevenzione”. Subito dopo l’onorevole Stefania Pezzopane insieme al sindaco, Quirino D’Orazio ha svelato “Una targa per la vita” sistemata nella sala consiliare e insieme hanno inaugurato la panchina rossa grazie all’impegno del presidente Valeria De Vincentis e alla realizzatrice Maria Di Nardo.

“Sono stata anche a San Benedetto dei Marsi con l’amministrazione comunale, le rappresentanti dei comuni del territorio, le associazioni, la scuola, le donne impegnate contro la violenza e tante ragazze e ragazzi”, ha spiegato la Pezzopane, “ringrazio tutte e tutti per la bellissima esperienza ed in particolare Erminia Raglione, Maria Di Genova e il sindaco Quirino D’Orazio per la splendida organizzazione. Abbiamo parlato di violenza contro le donne, emancipazione e diritti delle donne, femminicidio, libertà e ci siamo confrontate sulle cose importanti fatte, sulle conquiste, e su cosa dobbiamo ancora impegnarci”.