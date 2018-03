Anatra zoppa, Boccia bacchetta il sindaco dimissionario: si è dimenticato di nominare il suo vice

Avezzano. “Che il passaggio di una crisi in un’amministrazione municipale sia una fase delicata, questa è cosa risaputa e comprensibile. Ma che si possa andare in confusione al punto da mettere a repentaglio la gestione di cose importanti e di emergenza, questa, invece, è una cosa inaccettabile”. A parlare è il consigliere di maggioranza/opposizione Nando Boccia. Proprio lui ha scoperto che “nell’azzerare la giunta, il sindaco De Angelis ha dimenticato di nominare un suo vice che, ordinaria amministrazione o casi eccezionali o di emergenza, possa sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento. Mi sono accorto di questa anomalia e mi sono recato in Come per verificarla. Purtroppo le cose stano davvero così.

Se il sindaco fosse impedito a presenziare in casi eccezionali e per decisioni di urgenza, la città non saprebbe a chi rivolgersi perché in sostanza manca l’autorità predeterminata. In Comune”, ha concluso Boccia, “devo dire di aver trovato molto imbarazzo e parecchia agitazione per la situazione determinatasi che, spero, De Angelis voglia sistemare quanto prima”.