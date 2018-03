Meteo Marsica 9 – 15 marzo : Tempo dinamico con Piogge e clima mite.

Tanta pioggia in Marsica nei giorni scorsi, con anche molta neve sui rilievi oltre i 1400 m circa. In ogni caso il periodo instabile continuerà a tratti anche nei prossimi giorni, più che altro tra Domenica e Lunedì. Poi, le condizioni vedranno più un tempo spiccatamente variabile, ove qualche fenomeno non mancherà. La giornata di domani Venerdì, si presenterà con un cielo poco nuvoloso, a parte qualche addensamento lungo i rilievi occidentali dei Simbruini, ma nulla di che. Temperature in ripresa di un paio di gradi, venti da sud-ovest, deboli. Qualche nube in più nella giornata di Sabato, ma nulla di importante, venti generalmente sud occidentali, temperature in aumento sia nei valori minimi che nelle massime. Ancora più mite il giorno di Domenica, in cui si attiveranno intense correnti da sud-ovest, che faranno salire ancora di più la colonnina di mercurio ( circa 10°c ad 850 hpa). Cielo nuvoloso sulla Marsica, con dei fenomeni dal primo pomeriggio, che diventeranno via via più estesi e a carattere tra moderato e forte. Venti moderati con dei rinforzi locali. Lunedì, giornata molto instabile sull’area in questione, che con i venti che ruoteranno da ovest-nord-ovest, tornerà a cadere la neve oltre i 1500 m circa e possibilmente anche più in basso nel pomeriggio ( intorno a 3°c ad 850 hpa). Una spiccata variabilità sarà presente nel seguente giornoi di Martedì, che comunque potrà dar luogo a qualche fenomeno sparso qua e là nel pomeriggio. Venti da ovest-nord-ovest, temperature pressochè stazionarie. Mercoledì, nulla di rilevante, situazione molto simile ed infine Giovedì, in cui le correnti torneranno a prendere una direttrice da sud-ovest, con un aumento delle temperature di vari gradi. Nubi in arrivo dal tardo pomeriggio.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica Aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.