Arrivano i dissuasori di velocità nel cuore di Tagliacozzo, il sindaco Giovagnorio: sono finiti i rally

Tagliacozzo. Arrivano i dissuasori di velocità a via Lungo Imele, nel cuore di Tagliacozzo. Sono in corso i lavori di installazione delle strutture che obbligheranno le auto di rispettare un certo limite di velocità. La decisione è arrivata dopo le numerose proteste pervenute in Comune da parte dei residenti. A darne l’annuncio è stato il sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio, che ha pubblicato la foto precisando che “sono finiti i rally”. I cittadini hanno chiesto nuovi dissuasori di velocità in altre zone di Tagliacozzo come la Tiburtina nel tratto compreso tra l’ospedale e la caserma dei carabinieri.