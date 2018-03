Successo per la prima edizione del trofeo kids di taekwondo itf per la mixed martial arts

Avezzano. Grande successo per la prima edizione del trofeo kids di taekwondo itf svoltosi il 4 marzo nella palestra della pala winner team di Avezzano.

La prima edizione di questa gara di taekwondo itf ha visto la partecipazione di circa 90 bambini compresi tra i 5 e i 13 anni che si sono misurati nelle specialità: forme, combattimento, tecniche speciali e in un percorso ludico motorio. Oltre ai premi ai vincitori nelle singole categorie e specialità, sono stati assegnati dei riconoscimenti alle società che si sono distinte per la quantità di medaglie vinte: prima classificata la sd mma di Avezzano; seconda classificata la asd evoluzione e benessere di Roma; terza classificata la asd ikb di Pescina. Tantissime medaglie sono andate anche ai piccoli atleti della asd dinamica di Tagliacozzo, alla switch di Capistrello, alla ko team di San Benedetto ed alla asd the soul di Carsoli. Gli organizzatori, a partire dal maestro Massimo Persia e dal maestro Alessandro Cavidossi per finire allo staff del pala winner team, sono stati molto soddisfatti della riuscita della gara. I due maestri, vista l’ottima riuscita dell’evento si preparano per la prossima edizione. Noemi Di Nicola

Ecco alcune foto dei ragazzi che hanno partecipato all’evento.