Strade a groviera in tutta la Marsica, l’indignazione di un cittadino di Avezzano: così non si può andare avanti

Avezzano. Non è bastato il maltempo degli ultimi giorni a creare problemi alla viabilità sono arrivate anche le buche. In tutta la Marsica l’asfalto si è aperto lasciando a terra delle trappole per gli automobilisti che, inevitabilmente, ci finiscono dentro. Tante le chiamate alla Polizia locale ad Avezzano come nel resto della Marsica e tanti i sopralluoghi per cercare di valutare come meglio intervenire.

Ieri a via Sant’Andrea la strada era impraticabile. Un lettore ha inviato delle foto per dimostrare lo stato disastroso in cui verteva l’arteria dove il traffico era molto rallentato anche a causa delle slalom che delle auto tra le buche. “La situazione è veramente disastrosa”, ha raccontato un lettore, “così non si può andare avanti, qualcuno deve intervenire”.