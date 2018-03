Che fine farà il trovatello di San Pelino? Chi lo ha abbandonato? Zampa amica: fenomeno dilagante

Avezzano. Che fine farà il cucciolo trovatello di San Pelino? Chi lo ha abbandonato? Oppure chi lo sta cercando? Da più di tre giorni questo splendido esemplare di cucciolo, probabilmente di razza, che vagava nella zona di San Pelino, si trova con una generosa famiglia che lo sta tenendo in attesa che spunti il padrone. Il cucciolo, con un collare colorato, è stato trovato sotto la pioggia che vagava affamato ed è stato messo prima in giardino e ora la famiglia provvisoria che è stata conquistata dal suo atteggiamento affettuoso e dalla sua grande intelligenza, ha trovato una sistemazione a pagamento, a proprie spese. Ma potrà restare lì ancora per poco. Serve subito una famiglia che lo adotti.

Il cucciolo, con uno splendido pelo bianco e nero, è di taglia media e ha solo pochi mesi, 5, forse sei. La famiglia adottiva si è anche rivolta a Zampa amica che oltre a inserire l’annuncio sulla propria pagina Facebook non ha potuto fare altro. Dall’associazione spiegano che il fenomeno dell’abbandono ad Avezzano è dilagante. “Non abbiamo le risorse necessarie per poter tenere tutti i cani che ci segnalano”, sottolineano, “per questo a volte non abbiamo soluzioni da prospettare a chi ci contatta”. E’ in corso una grande mobilitazione per trovare casa al cucciolo bianco e nero. Se qualcuno ha informazioni o è interessato ad adottarlo può chiamare il numero 3270111428, oppure mandare una mail alla nostra Redazione all’indirizzo redazione@marsicalive.it