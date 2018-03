Taekwondo, Odone Santucci è campione italiano cadetti nere

Celano. Dal 1 al 4 marzo presso il Geopalace di Olbia in Sardegna si sono svolti i campionati Italiani Cadetti (12- 14 anni) e junior (15- 17 anni)cinture Nere. Il team dell’asd Olimpica Kumgang sponsorizzato dalla Pizzalto spa ha preso parte con gli atleti: Rossi Alessandra cat. – 49kg (Junior femminili), Santucci Rita cat. -59 kg (Junior femminili) e Santucci Odone cat. – 61kg (Cadetti maschili), accompagnati dal coach Tatonetti Mario che ha fatto le veci del Maestro E.Carafa. Per la cronaca le atlete juniores non sono arrivate al podio nonostante l’ottima prestazione, Alessandra è uscita agli ottavi di finale perdendo nei secondi finali per una tecnica di differenza, Rita sostenuta dal coach Lucio Cotturone (taekwondo Celano) invece riesce a superare gli ottavi battendo un’atleta plurititolata per 8 a 6, poi purtroppo anche lei ha dovuto cedere nei quarti per un punto di differenza.

Nella classe Cadetti invece Odone riesce ad aggiudicarsi l’oro e laurearsi campione italiano vincendo la finale con un netto punteggio 32 a 2, dopo aver superato le semifinali per 16 a 6. Un risultato storico, per la prima volta un’atleta della Kumgang si aggiudica il Titolo Italiano cinture Nere, considerando che il Taekwondo è una disciplina organizzata in Italia dalla Fita (Federazione Italiana Taekwondo) sotto le direttive Coni, per l’atleta abruzzese che si allena costantemente 6 giorni su 7 nelle sedi della Kumgang di: Villetta Barrea, Castel di Sangro e Pescasseroli, da regolamento federale dovrebbe arrivare anche la convocazione in Nazionale.