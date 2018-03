Una marsicana accompagna da Papa Francesco la fiaccola di San Benedetto, simbolo di Norcia

Avezzano. Una marsicana accompagna la fiaccola di San Benedetto, simbolo di Norcia, da Papa Francesco. Annalisa Cipollone, consigliere comunale di Avezzano e dipendente del Comune di Norcia, è stata scelta dal Comune umbro per consegnare a papa Francesco la fiaccola Pro pace et Europa. Il pontefice, al termine dell’udienza generale, ha benedetto la fiaccola benedettina, in occasione delle celebrazioni che coinvolgeranno Norcia, Subiaco e Cassino. A guidare la delegazione c’era l’arcivescovo di Spoleto-Norcia, monsignor Renato Boccardo, con gli abati benedettini e i sindaci delle tre città.

La fiaccola ‘Pro pace et Europa una’ è stata accesa il 24 febbraio a Norcia, davanti alla Basilica di San Benedetto da dove aveva cominciato il suo viaggio verso Roma. Partirà ora alla volta di Berlino e farà ritorno a Norcia il 20 marzo. La Cipollone, atleta, ha espresso sui social tutta la sua emozione per aver vissuto un momento così emozionante.