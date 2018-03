Avezzano, il presidente Paris: i soldi per il campo in erba sintetica non devono andare ad Antrosano ma al dei Marsi

Avezzano. I soldi stanziati dal Comune di Avezzano per il settore sportivo non possono andare ad Antrosano”. A lanciare un messaggio chiaro all’amministrazione comunale è Gianni Paris, presidente dell’Avezzano calcio. Nei giorni scorsi, infatti, il Comune ha diffuso la notizia che il campo di calcio dell’impianto sportivo di Antrosano avrà presto un fondo di erba sintetica. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato l’ok per l’uso di 600mila euro, derivanti da avanzi di amministrazione per realizzare l’opera. Ma a Paris non va giù. “Anzichè potenziare il primo impianto della Marsica pensano a potenziare un campo di periferia”, ha commentato Paris, “questo ci vede in disaccordo ovviamente.

Spero che l’amministrazione possa tornare indietro e cercare di portare l’erba sintetica allo stadio dei Marsi. La creazione di un manto in erba sintetica darebbe risalto alla squadra dell’Avezzano e allo stadio dei Marsi. Celano che è un paese è riuscito a dotarsi di strutture in erbe sintentica, voglio sperare che la stessa cosa accada ad Avezzano”.