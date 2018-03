Auguri a tutte le donne! Da Luco a Tagliacozzo ecco come si festeggerà oggi l’universo femminile

Luco dei Marsi. Tutte di tutta la Marsica: auguri! Questa giornata è dedicata a voi. Le amministrazioni comunali hanno organizzato iniziative e appuntamenti per lanciare un messaggio chiaro e dire no alla violenza. Alle 10.30 nella sala consiliare di Luco si terrà l’incontro “Commemorazione, rivendicazione o discriminazione?”. Saranno presenti il sindaco Marivera De Rosa, gli amministratori e Domenico Parise, responsabile Uosd consultorio Marsica, Valentina Angelucci, la psicologa Maria Rosaria D’Alò e Gina Salustri, che tratteranno i diversi aspetti inerenti alla violenza di genere. La manifestazione proseguirà con l’inaugurazione della panchina rossa “Dedicata alle donne”, decorata dall’artista Pietro Mari, che sarà installata nella piazzetta antistante al Comune.

Contemporaneamente l’amministrazione comunale di San Benedetto presenterà la terza edizione di “Donna e prevenzione” fortemente voluta dall’assessore alla cultura Erminia Raglione e dal vice sindaco Maria Di Genova, in collaborazione con l’associazione “I girasoli”, presieduta da Benedetta Cerasani. Interverranno nella sala consiliare Simona Carbone, Nicoleta Vlontaki e l’onorevole Stefania Pezzopane che prenderà parte alla presentazione del progetto “Una targa per la vita”. Il caffè letterario curerà la deposizione della panchina rossa grazie all’impegno del presidente Valeria De Vincentis e alla realizzatrice Maria Di Nardo.

Nel pomeriggio, poi, dalle 16.30 nella sala conferenze del teatro San Francesco di Pescina si terrà il convegno “L’uomo non esiste veramente che nella lotta contro i propri limiti” promosso dal Comune di Pescina e dalla Asl in collaborazione con l’associazione per la prevenzione e lotta al tumore “Salute donna onlus”. Si parlerà dei progressi nella prevenzione del tumore della mammella con Alberto Bafile del reparto di chirurgia senologica dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, Laura Pizzorno, Simona Felici e Marica Mascio. Tutte a teatro dalle 21 al Talia di Tagliacozzo per la commedia di Eric Assous con la compagnia Teatrozeta “Le nostre donne” con la regia di Livio Galassi e con Edoardo Siravo, Manuela Margese ed Emanuele Salce