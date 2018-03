Maxi tamponamento nel cuore del Fucino, tre auto si ribaltano e scatta la protesta: troppe buche

San Benedetto dei Marsi. Maxi tamponamento nel cuore del Fucino, tre auto si ribaltano e scatta la protesta sui social: troppe buche sulla strada. Non sono passate neanche 24 ore dal sopralluogo del sindaco, Quirino D’Orazio sulla Strada Provinciale 20 Marruviana, nel tratto tra San Benedetto e Borgo 8000, e dall’appello per le voragini sul manto stradale che è arrivato l’incidente. Questa mattina tre auto sono rimaste coinvolte in uno schianto causato, con tutta probabilità, dall’asfalto dissestato e pieno di buche.

Le auto hanno perso il controllo e dopo essersi scontrate tra loro si sono ribaltate finendo nei campi coltivati. Duro l’attacco sui social dei residenti. “Ecco cosa succede nel primo tratto del Fucino le persone escono per andare a lavorare e rischiano di non arrivarci”, ha spiegato un residente indignato per l’accaduto. Il problema delle buche sta diventando insostenibile in tutto il territorio e in molti chiedono l’intervento delle autorità competenti.