L’attore abruzzese Corrado Oddi protagonista di un incontro al ristorante Mammarossa di Avezzano

Avezzano. L’attore, doppiatore e regista Corrado Oddi sarà ospite il prossimo 9 marzo nel ristorante Mammaròssa, ad Avezzano. L’evento, organizzato dal Rotary Club, vedrà Oddi raccontare gli esordi della sua carriera, cioè come dalla poesia è passato al teatro. Sarà un racconto diviso in due parti: nella prima, oltre a parlare della sua carriera, Corrado Oddi intratterrà i presenti con citazioni di alcuni versi della Divina Commedia, precisamente prese dai canti V dell’Inferno e XXXIII del Paradiso (l’esordio della preghiera alla Vergine); nella seconda parte, l’attenzione si sposterà su alcune poesie celebri di Totò e di Trilussa. Un emozionante percorso nel quale l’attore abruzzese si racconterà celebrando grandissimi autori della letteratura, del teatro e del cinema italiani. L’incontro intende promuovere la cultura e la valorizzazione dei talenti locali, che rappresentano valori fondanti del Rotary come associazione di livello internazionale. (M. D. P.)