Il presidente D’Alfonso ha incontrato a Pescara le imprese per gli indennizzi dei danni della fauna selvatica

Pescara. Una delegazione di agricoltori si è stamane incontrata col presidente della Regione Abruzzo Luciano D’Alfonso. Gli agricoltori, provenienti dalla Valle Peligna e dalla Valla Subequana, hanno rimarcato la necessità di un intervento risolutivo per la vicenda del pagamento degli indennizzi spettanti alle aziende agricole per i danni causati dalla fauna selvatica. Il presidente D’Alfonso si è impegnato a rendere la Regione parte attiva nella vicenda. Nei prossimi giorni sarà convocata una riunione con tutti gli attori istituzionali coinvolti nelle procedure di quantificazione e liquidazione dei danni, così da fornire certezze alle imprese e garantire loro la possibilità di programmare i futuri investimenti nelle attività. Contemporaneamente verrà avviato un nuovo confronto sulle iniziative da mettere in campo per prevenire i danni alle colture provocati dalla fauna selvatica, che continua a rappresentare uno dei fattori principali di rischio per la sopravvivenza stessa delle aziende. (M. D. P.)