A Collarmele il sindaco e parte dell’amministrazione promuovono l’incontro per la consulta giovani

Collarmele. La costituzione della consulta giovanile è il tema dell’incontro del 9 marzo, organizzato dal sindaco di Collarmele Antonio Mostacci, dal vice sindaco Simplicio Nebbioso e dal consigliere Domenico Palermo. L’iniziativa è rivolta ai ragazzi di età compresa tra i 15 ed i 29 anni e mira a far comprendere l’importanza della nascita di un ente di questo tipo che dà ai giovani la possibilità di partecipare attivamente alla vita amministrativa. “È mia intenzione stimolare la partecipazione democratica dei giovani alle scelte”, ha dichiarato il sindaco Mostacci, “immagino riunioni operative e partecipazione della consulta anche a riunioni di giunta che trattano argomenti a loro cari. Se ci saranno delle modifiche da fare allo strumento statutario le faremo, garantendo a questa importante fetta di popolazione, la possibilità di fare proposte vere e concrete. Ritengo che sia uno strumento per certi versi rivoluzionario che mi sembra necessario in questo momento così delicato dal punto di vista politico. L’amministrazione della cosa pubblica è uno strumento fondamentale per la crescita democratica di un paese”. L’incontro si terrà alle ore 18.30 nella sala comunale “Edoardo De Filippo”. (M. D. P.)