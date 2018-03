San Benedetto, le buche nell’asfalto si trasformano in crateri. L’appello del sindaco D’Orazio: massima prudenza

San Benedetto dei Marsi. A seguito delle pessime condizioni atmosferiche che hanno caratterizzato in queste ultime settimane la Marsica, molte sono le strade che presentano ad oggi numerose criticità. “Dopo una ricognizione sulla Strada Provinciale 20 Marruviana, tratto San Benedetto – Borgo 8000″, ha dichiarato il sindaco di San Benedetto dei Marsi, Quirino D’Orazio, “torno a sollecitare per l’infinitesima volta la messa in sicurezza di questo pericolosissimo tratto di strada di competenza della Provincia Di L’Aquila. Purtroppo le abbondanti piogge e le gelate notturne che continuano a sgretolare l’asfalto già compromesso”, continua, “hanno trasformato le numerose buche in veri e propri crateri, che stanno arrecando gravi danni agli utenti, a cui raccomando massima prudenza. Ringrazio intanto la nostra Polizia Municipale e la caserma dei Carabinieri di San Benedetto dei Marsi per gli opportuni rilievi, da girare a chi di competenza”.