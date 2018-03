Il cordoglio della Provincia dell’Aquila per la morte del pittore Colantoni: grave perdita per il mondo dell’arte

Avezzano. E’ con rammarico che l’amministrazione della Provincia dell’Aquila apprende della scomparsa del pittore Domenico Colantoni nato a Paterno nel 1938. Artista di fama internazionale ha esposto le sue opere nelle principali gallerie di New York, Parigi e Roma. Il Consigliere delegato Gianluca Alfonsi ne ricorda la figura nelle numerose espressioni artistiche, tra le quali anche la realizzazione di film cortometraggi presentati in vari festival internazionali. Il pittore ha, tra l’altro, realizzato tele anche per la Provincia dell’Aquila, che le detiene, apprezzando e sostenendo la sua grande arte, ultimamente esposte in una mostra, organizzata dall’architetto Cicerone, lo scorso natale ad Avezzano che ha riscosso un grande successo. “È una grave perdita per il mondo dell’arte e tutta la nostra provincia”, dichiara il consigliere Alfonsi, ”ed è per questo motivo che stiamo preparando un regolamento per la concessione di onorificenze per premiare le persone della Provincia dell’Aquila che si sono particolarmente distinte nel proprio ambito lavorativo, artistico, culturale e sociale. Anche il presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso e l’intero consiglio partecipa al dolore dei familiari ed esprime le più sentite condoglianze”.