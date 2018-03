Dimissioni sindaco De Angelis, parla Eligi (M5s): se ha già trovato un accordo eviti questi teatrini

Avezzano. Sono arrivate questa mattina, durante una conferenza stampa che si è tenuta nel Comune di Avezzano, le dimissioni da primo cittadino del sindaco Gabriele De Angelis. Non si è lasciato attendere il commento del consigliere comunale Francesco Eligi (M5s), che in una nota dichiara: “oggi, alla conferenza stampa del sindaco De Angelis, dopo una lunghissima presentazione del progetto di ammodernamento della piazza del mercato, dal costo a mutuo di 570mila euro ed affidato allo Studio Tonelli di Avezzano, il primo cittadino ha rassegnato le sue dimissioni. Sono già girate in città le “infondate voci” di dimissioni! Oggi sarebbe bello capire se queste sono reali e definitive, oppure, in una sorta di “sindrome bipolare”, il sindaco continui a tergiversare in attesa di non si sa bene quale evento”.

“Se il sindaco ha già trovato un accordo con una nuova compagine di consiglieri comunali disposti a sostenerlo”, continua, “eviti allora questi teatrini; diversamente, ritengo che di tempo, dalla sentenza del Consiglio di Stato ad oggi, ne sia trascorso davvero troppo. Tenere in pugno il filo amministrativo a cui Avezzano è appeso forse può piacere al De Angelis, ma la cosa sta prendendo un vizio amaro e paradossale”.