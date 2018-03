Ad Avezzano aperitivo con ospite d’onore: un Riesiling dal sapore tutto abruzzese

Avezzano. Un aperitivo tra amici, professionisti del vino, appassionati e intenditori si è svolto nella serata di ieri presso l’Osteria del Perugino, ad Avezzano, in compagnia di un insolito ospite d’onore: Antiche Cantine, Castrum Pratulae un vino da vitigno Riesling tutto abruzzese che affonda le sue radici nel territorio di Pratola. Il Riesiling si sa, è un vitigno che sa offrire uno dei vini bianchi più raffinati al mondo, un vino intrigante che sa invecchiare con spiccate acidità ma pochi gradi.

La sua patria elettiva è la Germania di cui il Riesiling Renano fa da padrone assoluto. Ma i giovani viticultori abruzzesi Fabrizio Di Loreto e Di Bacco Pasquale, originari di Pratola, territorio identitario del Montepulciano, hanno voluto sfidare il territorio impiantando un vitigno alloctono la cui espressione vinosa non ha smentito i commensali presenti alla degustazione. Il gradito ospite, Antiche Cantine, Castrum Pratulae coltivato nelle terre abruzzesi, non ha affatto deluso gli assaggiatori che hanno espresso pareri positivi seppur con una nota di eccessiva giovinezza: il vino, a parer loro, deve ancora crescere per esprimersi al meglio. Siamo certi che Fabrizio e Pasquale soci dell’ azienda agricola Colli Peligni, grandi viticultori, con ottime competenza di cantina e una passione ereditata dai nonni, valori che riusciranno a sorprenderci ancora. Aspettiamo ansiosi la prossima degustazione.