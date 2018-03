Ad Avezzano una task force della polizia stradale, 44 le sanzioni in una sola notte

Avezzano. 11 persone alla guida in stato di ebbrezza alcolica, 8 patenti di guida ritirate, 167 punti decurtati, una autovettura sequestrata. Questi i risultati dell’operazione della Polizia Stradale di L’Aquila che si è tenuta nella notte tra sabato e domenica scorsi nell’area di Avezzano. E’ stata infatti messa in campo una task force che ha provveduto ad elevare 44 sanzioni al codice della strada in occasione dei servizi di controllo per il contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Durante le verifiche è stato, inoltre, individuato un conducente che era in possesso di una patente di guida romena falsa.

I servizi specifici di controllo sulle condizioni psicofisiche dei conducenti messi in campo dalla Polizia Stradale proseguiranno anche nei prossimi fine settimana con l’obiettivo di prevenire e reprimere condotte di guida pericolose che spesso determinano anche incidenti stradali con esiti nefasti.