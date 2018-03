Massima allerta per la pioggia ghiacciata su A24 e A25, chiuso un lungo tratto di autostrada

Avezzano. A24 chiusa per pioggia gelata. Questa mattina, oltre alle difficoltà in tutto il territorio marsicano legate alla nevicata caduta questa notte, la Strada dei Parchi alle 6.30 ha chiuso il tratto autostradale tra Avezzano e Pratola Peligna – Sulmona per la pioggia gelata. Tratto chiuso anche tra Assergi e Teramo per Pioggia Gelata Il freezing rain, vale a dire un sottilissimo strato di ghiaccio che si forma istantaneamente appena le gocce di pioggia hanno toccato il suolo è molto pericoloso anche se sull’asfalto ci sono sale e fondenti. E’ un fenomeno rarissimo in Europa meridionale e frequente in alcune aree fredde della Germania.

La pioggia ghiacciata si verifica quando gli stari atmosferici freddi sono attraversati da una stratificazione interclusa di correnti calde e con temperature al suolo particolarmente rigide. Sull’A24 e A25 il fenomeno si è presentato l’ultima volta sedici anni fa. Secondo le previsioni della Protezione Civile, fenomeni di freezing rain si potrebbero verificare nel Centro Italia, tra Lazio Abruzzo e Molise, anche a quote basse, nella nottata di oggi e le prime ore della giornata di domani giovedì.