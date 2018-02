“Lavora con il Sorriso… Diventa Animatore!”. Corso gratuito ad Avezzano

Avezzano. Animazione è un mix di emozioni e sensazioni, è gioia di vivere, voglia di mettersi alla prova, desiderio di crescita personale ma anche possibilità di trasformare una passione in opportunità di impiego lavorativo. Metamorfosi Animazione, dal 1993, coinvolge giovani che, attraverso percorsi formativi, hanno la possibilità di essere inseriti nel mondo del lavoro. “Anche per la stagione estiva 2018, dichiara Donato Neri – Direttore Generale di Metamorfosi – diamo un’opportunità di lavoro a tutti quei giovani che vogliono intraprendere un percorso di crescita personale e professionale e nello stesso tempo divertirsi. In questo periodo infatti stiamo partendo con la “campagna di reclutamento” di oltre 200 giovani da inserire come animatori turistici presso alcune tra le migliori strutture ricettive in Abruzzo, Emilia Romagna, Veneto e Toscana; ma anche la possibilità di inserimento immediato ad Avezzano, in qualità di animatori socio-culturali e sportivi presso Metamorfosi Family Park per feste di compleanno, eventi e centri estivi”.

Attraverso un corso totalmente gratuito, si ha la possibilità di conoscere il mondo dell’animazione e di iniziare un processo di crescita personale. Gli incontri tenuti da un team di esperti avranno inizio nel mese di Marzo con cadenza settimanale e si terranno ad Avezzano. Metamorfosi si rivolge sia a giovani che si avvicinano al mondo dell’animazione per la prima volta ma anche a quanti abbiano già specifica preparazione come cantanti, ballerini, dj, hostess, sportivi, educatori per bambini, baby sitter. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione, valido per crediti scolastici e universitari. “Migliorare la propria autostima, – conclude Donato Neri – favorire la socializzazione e la comunicazione interpersonale, sviluppare la capacità di lavorare in team, sono alcuni degli obiettivi del nostro corso di formazione. L’Animazione, secondo accreditate indagini, risulta essere la combinazione perfetta fra apprendimento, divertimento e crescita ed è ideale per avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso l’esperienza diretta, ma soprattutto imparare che non è mai troppo tardi per essere felici e rendere felici”. Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare: hr@metamorfosi.it, tel o whatapp: 349-8449483, Facebook: Metamorfosi Animazione