Rifare l’Italia Abruzzo dà vita all’accademia Primo Levi, una scuola di alta formazione politica

“La nostra convinzione è che per essere un buon politico non basta essere attivi su twitter e facebook”, hanno spiegato gli organizzatori, “non bastano nemmeno, da sole, la passione ideale e l’onestà. Per fare politica oggi serve questo e molto altro, se si vuole essere davvero degni di fiducia. Rappresentare il Paese in Parlamento, guidare un’amministrazione locale o una società di servizi pubblici, essere a capo di una sezione di partito o di un movimento politico, animare luoghi di dibattito e di approfondimento: tutto questo richiede una solida cultura politica, una capacità specifica, un talento.

L’Accademia richiama ed onora nel suo nome la figura di Primo Levi per molti motivi. Uno di questi è che Primo Levi è stato eletto dalla Royal Institution il più grande scrittore di scienza di ogni tempo. Una caratteristica particolarmente adatta per un’iniziativa che si propone di formare figure attente alla ricerca scientifica e all’innovazione nel sistema produttivo. Consapevoli che le generazioni di questa nostra epoca devono fronteggiare una sfida inedita nella storia dell’umanità: conquistare un benessere di migliore qualità, più inclusivo ed equamente esteso, affrontando la crisi climatica ed ecologica e trasformandola in occasione di sviluppo di una nuova economia.