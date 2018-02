Ad Avezzano e Celano Poste italiane festeggia il San Valentino con tre speciali cartoline filateliche

Avezzano. Poste italiane celebra l’amore e quest’anno ha deciso di farlo con tre speciali cartoline filateliche dedicate a San Valentino. Le tre cartoline saranno disponibili mercoledì 14 febbraio in dodici uffici postali abruzzesi. Nella Marsica, gli uffici postali dove i cittadini potranno trovare le cartoline dedicate, singolarmente o in kit speciali, sono quello di via Cavalieri di Vittorio Veneto ad Avezzano e quello di piazza Regina Margherita a Celano. Nell’era digitale e dei social network, Poste italiane riscopre così il gusto e l’emozione della scrittura con una iniziativa, rivolta soprattutto alle giovani generazioni, capace di valorizzare la parola scritta, che varca i limiti dello spazio e del tempo rimanendo intatta nel cassetto dei ricordi.