Grande partecipazione al seminario formativo sul mercato elettronico della pubblica amministrazione

Avezzano. Si è svolto questa mattina nella sala conferenze del comune di Avezzano il convegno formativo “Gli strumenti del Programma di Razionalizzazione della Spesa: il nuovo MePA” per illustrare le modalità di funzionamento e guidare all’interno del mercato elettronico della pubblica amministrazione. Il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è il mercato virtuale per gli acquisti della pubblica amministrazione, realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite Consip, nell’ambito del programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A.

Il MePA garantisce alle amministrazioni acquisti di beni, servizi e lavori, semplificando e standardizzando le procedure, riducendo i costi e assicurando la massima trasparenza e concorrenzialità. Un’iniziativa accolta con grande partecipazione da numerosi operatori economici della Marsica, ma anche imprese e associazioni di categoria di livello provinciale e regionale; in totale una cinquantina i rappresentanti delle attività presenti in aula per acquisire competenze operative e tecniche necessarie al corretto utilizzo del MePA, alla luce delle ultime novità. Per il Consip hanno relazionano Andrea Di Tommaso, responsabile relazioni amministrazioni territoriali Abruzzo, Molise, Friuli Venezia Giulia e Francesca Rinaldi Pasquali, referente del progetto Sportelli di rete. Ha introdotto i lavori il vicesindaco Emilio Cipollone che si è complimentato per l’organizzazione dell’evento con la dirigente Laura Ottavi e con i dottori Di Tommaso e Rinaldi Pasquali che si sono messi a disposizione per l’iniziativa.