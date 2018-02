Suggestiva escursione organizzata dall’associazione Ethnobrain per sabato 3 febbraio

Avezzano. Sarà una suggestiva escursione quella organizzata dall’associazione Ethnobrain che partirà dal paese di Bisegna questo sabato. L’escursione, che prenderà il via alle ore 08:30 del mattino, avrà come punto di arrivo la località Terraegna, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. I partecipanti dovranno affrontare un dislivello di circa 600 m e percorreranno una distanza di tredici chilometri, per un livello di difficoltà ee. Per chiunque fosse interessato a prender parte all’evento è obbligatorio il seguente equipaggiamento: Scarponi da trekking, pantaloni lunghi, giacca antivento, pile, mantellina antipioggia, guanti, cappello, occhiali da sole e crema solare, borraccia, ciaspole. Il pranzo sarà al sacco. Qualora ci fossero condizioni sfavorevoli, l’associazione Ethnobrain si riserva il diritto di cambiare destinazione o annullare l’escursione. La partecipazione è inoltre aperta a tutti i soci dell’associazione e per informazioni sul tesseramento basta contattare il numero 3471067619 o scrivere all’indirizzo email segreteria@ethnobrain.com. Il punto di incontro prima della partenza sarà il Caffè Cavour, in piazza Cavour ad Avezzano alle ore 7.

M. D. P.