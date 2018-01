Sul palco arriva Pippi Calzelunghe, la piccola treccine rosse protagonista de “Le Domeniche da Favola”

Avezzano. Quarto appuntamento con le “Le Domeniche Da Favola”, il progetto che prevede vari spettacoli per i bambini e le famiglie, realizzato in collaborazione con il comune di Avezzano e con l’ausilio del Ministero per i beni e le attività Culturali e della regione Abruzzo. Domenica 28 gennaio, alle ore 17, il teatro del drago presenta la favola di Pippi Calzelunghe, la classica e vivace bambina ideata dalla mente delle scrittrice svedese Astrict Lindrgen. Protagonista di una serie televisiva che ha lasciato un segno nel pubblico degli anni 70, l’avventurosa bambina amica di una scimmietta, caratterizzata dalle ormai simboliche treccine rosse e dalle lentiggini, cercherà di stupire il pubblico marsicano. La realizzazione dello spettacolo sarà ad opera del Teatro del Drago con la regia di Andrea Monticelli e con Roberta Colombo a vestire i panni della protagonista.

La trama dell’opera teatrale vede la buffa ragazza che sta per andare a coricarsi e dorme con i piedi sul cuscino. Sogna e i suoi sogni prendono corpo trasformando la realtà in una surrealtà dove la mente, il parlare si perdono in un mondo a lei caro dove i bambini decidono da soli e le regole sono “non averne”, se per regole si intendono quelle imposte dall’ “alto”, dai “grandi”. Come un Don Chisciotte al femminile, porta in scena sogni e desideri e dimostra come sia facile realizzarli. La accompagnano nel sentiero della vita i suoi amici del cuore. La potente arma della fantasia unita alla libertà non trova ostacoli insuperabili e così la storia racconta di giochi, di viaggi, del susseguirsi delle stagioni, con una energia vitale che viene dall’essere vivi, dal desiderio di fare senza condizionamenti e imposizioni.

Per gli amanti del personaggio non è sicuramente una nuova, ma il nome completo di Pippi Calzelunghe è Pippilotta Viktualia Rullgardina Succiamenta Efraisilla Calzelunghe. Una bambina eccezionale che nel romanzo originale, piomba all’improvviso nella tranquilla cittadina svedese di Visby , nell’isola di Gotland, e va a vivere da sola a Villa Villa Colle. Effettivamente Pippi è in compagnia di un cavallo bianco a pois neri, razza Knabstrup, che lei chiama zietto e di una scimmietta, signor Nilsson. L’aspetto vivace della Villa (colorata con colori verde, giallo e rosa pastello) attira subito l’attenzione degli abitanti della cittadina; in particolare quella di due bambini, Tommy ed Annika di dieci anni, che incuriositi accedono di soppiatto all’interno della villa e trovano una bambina loro coetanea, che si sta riposando con la testa ai piedi del letto e i piedi (sui quali campeggiano delle buffissime scarpe di 5 misure più grandi del piede stesso) sul cuscino. Incuriositi i bambini fanno presto amicizia con la simpatica inquilina della villa e scopriranno presto che tiene in casa una grossa borsa con monete antiche di inestimabile valore, frutto a suo dire dei tesori misteriosi trovati dal padre, pirata nei mari del Sud. Essa inoltre è dotata di una forza prodigiosa, ai limiti del paranormale, che subito metterà in atto alzando di peso il suo cavallo e facendo lo stesso con l’auto dei due malcapitati poliziotti, che dopo la soffiata avuta da zia Prysselius, vorrebbero farla sloggiare dalla villa. Per chi non avrà l’opportunità di vederlo domenica, lo spettacolo verrà replicato lunedì 29 gennaio alle ore 10,30 di mattina, al Teatro Talia di Tagliacozzo.

Numerosi ancora gli appuntamenti per i bambini di questa stagione teatrale nel programma de “Le domeniche da favola”: il 18 febbraio infatti è previsto l’appuntamento con “Le avventure di Pinocchio”, mentre il 4 marzo ci sarà “Anima Blu” da Marc Ghagall. Per qualsiasi informazione o prevendita, è possibile recarsi al chiosco in Largo “Mario Pomilio”, in Corso della Libertà, Avezzano. Il biglietto ha il costo di 5 € e nei giorni di spettacolo la biglietteria del teatro apre alle ore 15,30.