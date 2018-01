Avezzano. “I pendolari abruzzesi sono passati, non in secondo piano, bensì in terzo”. Questo il commento del parlamentare abruzzese di Noi con L’Italia, Massimo Verrecchia a seguito dell’incontro al Mit con Strada dei parchi. “Neanche un cenno sulla riduzione delle tariffe”, ha spiegato Verrecchia, “bel trattamento e considerazione per la nostra regione Abruzzo”.