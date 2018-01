Scuola aperta all’Industriale di Avezzano per far conoscere attività e progetti

Avezzano. Come ogni anno, consolidando quella che è ormai una tradizione, l’IIS “Ettore Majorana” attua una campagna informativa presso le scuole medie del territorio, al fine di diffondere tra gli studenti e le relative famiglie la conoscenza dei percorsi di studio attivati e della sua offerta formativa. Oltre alle azioni già realizzate con riscontri decisamente positivi, altre sono in corso di attuazione con l’obiettivo di consentire alle scolaresche e ai singoli soggetti interessati di conoscere l’offerta formativa dell’Istituto, di avere informazioni specifiche sulla struttura e organizzazione della scuola e delle varie specializzazioni, anche attraverso le esperienze dimostrative e l’esposizione dei prodotti realizzati dalle classi. Quest’anno l’Istituto organizza la Settimana della Scienza e della Tecnologia a gennaio, dal 22 al 28, anche per mettere in evidenza gli aspetti peculiari di questa scuola, sia in termini di risorse umane che di strategie didattiche, rendendo tale evento funzionale e parte integrante delle attività di orientamento. In questo modo, chi visita l’I.I.S. “Majorana”, non si limita a conoscere le strutture, ma può realmente vivere l’ambiente, attivo e ricco di proposte, che si realizza in questa occasione.

Di seguito si riporta il calendario di tutte le attività programmate.

Scuola aperta al territorio

sabato 13 gennaio 2018 dalle ore 15:00 alle ore 18:00

domenica 14 gennaio 2018 dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Settimana della Scienza e della Tecnologia

A scuola nei giorni

martedì 23.1.2018 dalle ore 09:00 alle ore 13:25

mercoledì 24.1.2018 dalle ore 09:00 alle ore 13,25 e dalle ore 15,00 alle18,00

giovedì 25.1.2018 dalle ore 09:00 alle ore 13:25 e dalle ore 15,00 alle18,00

venerdì 26.1.2018 dalle ore 09:00 alle ore 13:25

sabato 27.1.2018 dalle ore 09:00 alle ore 13:25 e dalle ore 15,00 alle18,00

domenica 28.1.2018 dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Le scuole potranno visitare i laboratori, previa prenotazione, nei giorni su indicati in orario antimeridiano e pomeridiano. Il pubblico potrà visitare i laboratori liberamente, nei giorni su indicati in orario pomeridiano.

Presso il Centro Commerciale “I Marsi”:

sabato 03.02.2018 dalle ore 9,00 alle ore 21,00

domenica 04.02.2018 dalle ore 9,00 alle ore 21,00

Sportello di orientamento per acquisire informazioni individuali sui percorsi di studio, per approfondire la conoscenza del piano dell’offerta formativa (POF) dell’Istituto, per rispondere a specifiche richieste

lunedì 09:30 -12:30

martedì 09:00 -13:00 e 14:00 – 16:00

mercoledì 09:00 -13:00

giovedì 09:00 -13:00

venerdì 08:30 -11:20 e 14:00 – 16:00

www.itisavezzano.it per acquisire ulteriori informazioni, per visionare il Piano dell’Offerta Formativa (POF), i programmi ministeriali ed altra documentazione, nelle versioni integrali. Ufficio di Presidenza, Vicepresidenza, Segreteria per acquisire informazioni individuali, tutti i giorni, dalle ore 8.00 alle ore 14.00; o anche in orario pomeridiano su appuntamento (telefono 0863 22570 – 0863 25410 – aqis01400c@istruzione.it)