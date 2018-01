Avezzano. Arriva l’ok della giunta comunale per l’attuazione degli interventi previsti nel progetto “Servizi educativi per bambini e famiglie”, del valore complessivo di 210mila euro, che saranno erogati a favore dei nidi e dei centri gioco della città accreditati dal Comune. Il progetto ha una valenza biennale (anni educativi 2017/2018 e 2018/2019) e interessa: nido d’infanzia “Coccodrago”; nido d’infanzia “Un Mondo Di Colori”; nido d’infanzia “Diventargrande”; nido d’infanzia “Parimpampù”; centro gioco “Il Paese dei Balocchi”; centro gioco “Amahoro”. La spesa di 210mila euro è così finanziata: 176.400 euro è il contributo assegnato dalla Regione Abruzzo, 33.600 euro sono le risorse del Comune. Il progetto è diretto ai servizi erogati nei confronti dei bimbi molto piccoli, di un’età compresa tra i zero e i tre anni e per questo è stato fortemente voluto e coordinato dal sindaco Gabriele De Angelis.

Come deciso in accordo con l’assessorato al Sociale a guida di Angela Salvatore, il 35 per cento del contributo verrà vincolato per partecipare alle spese di gestione delle strutture mentre il 65 per cento all’abbattimento delle rette mensili delle famiglie che hanno necessità dei nidi dell’infanzia. A breve tutte le strutture accreditate firmeranno un protocollo d’intesa con il Comune per la programmazione di un’unica attività di formazione: gli operatori saranno formati da docenti universitari di fama ma anche da educatori in una sorta di autoformazione. Nei prossimi giorni sarà pubblicata sul sito del Comune tutta la documentazione necessaria alle famiglie per accedere ai contributi.