Judo, al PalaWinnerTeam oltre 100 atleti di Lazio e Abruzzo per allenamento interregionale

Avezzano. Oltre 100 atleti provenienti da Lazio e Abruzzo hanno partecipato all’allenamento interregionale che si è tenuto nel weekend dell’Epifania presso il PalaWinnerTeam di Avezzano. “ È sempre un piacere venire in questa palestra con questo tappeto di pregevole fattura – ha dichiarato il presidente della FIJLKAM Lazio, Silvio Di Francia – e in queste occasioni è fondamentale per gli atleti approfondire le tecniche del judo per un costante miglioramento”. Alla manifestazione sportiva, aperta a tutte le categorie, hanno partecipato, oltre a tutte le palestre del territorio, anche palestre del calibro della Judo Preneste, Castelverde-judo, Frosinone centro sportivo, judokan-Pomezia, pol.Miriade Roma e Samurai Rieti.

Sono saliti sul tatami anche vari medagliati nei campionati italiani come Francesca e Davide Ripandelli, Prisco Casertano e Giampaolo Polenta. Nel corso dell’evento sportivo si è tenuto anche un corso di aggiornamento per insegnati tecnici ed arbitri al quale hanno partecipato oltre 50 tesserati.