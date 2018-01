Tutti da Delrio per dire no agli aumenti autostradali, vertice con D’Alfonso e sit-in dei sindaci

Avezzano. Sarà un giorno di fuoco oggi per gli aumenti dei pedaggi autostradali. Questo pomeriggio infatti ale 17 il presidente della Regione, Luciano D’Alfonso, sarà al ministero dei Trasporti per un incontro convocato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio con i presidenti delle Regioni Abruzzo e Lazio per dossier autostrade abruzzesi. Parteciperanno al vertice anche i consiglieri regionali Camillo D’Alessandro e Pierpaolo Pietrucci. Contemporaneamente dalla Marsica partiranno con le loro fasce tricolore i primi cittadini marsicani che diranno no a gran voce agli ennesimi rincari dei pedaggi di A24 e A25. Non è ancora certo se quest’ultimi riusciranno a incontrare il ministro Delrio anche per consegnargli simbolicamente le centomila firme raccolte con la petizione, sicuramente però si faranno sentire.

Delrio già la scorsa settimana aveva manifestato l’intenzione di voler fare qualcosa di concreto per i pendolari abruzzesi che quotidianamente utilizzano l’A24 e l’A25. Si è ipotizzato infatti che ci possano essere degli sconti per chi usa più frequentemente l’autostrada, o una sorta di abbonamento per poter andare incontro ai lavoratori e agli studenti abruzzesi. Oggi sarà sciolto qualsiasi nodo e si saprà se l’ennesimo rincaro potrà essere abbattuto.