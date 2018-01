Arrestati dopo l’inseguimento nella notte, spacciatori tentano la fuga in centro. Trovati hashish e cocaina

Celano. Sono stati arrestati dopo un inseguimento lampo per le vie del centro. L’operazione è stata portata a termine durante la notte e i due spacciatori sono stati trovati in possesso di hashish e cocaina, oltre che di denaro in banconote di piccolo taglio. I carabinieri suppongono che avessero appena concluso la loro attività di spaccio tra Celano e il Fucino. L’arresto è stato disposto per Mohammed El Mekkaoui (28) e Khalid Fekkar (38), residenti a Celano, entrambi di nazionalità marocchina. Sono stati fermati da una pattuglia dei carabinieri della caserma di San Benedetto dei Marsi.

Quando i due stranieri hanno visto la macchina delle forze dell’ordine hanno accelerato ed è partito quindi l’inseguimento. Il marocchino che era sul lato passeggero ha tentato, durante la fuga, di gettare qualcosa dall’auto sporgendo il braccio dal finestrino mentre teneva qualcosa in mano. Dagli accertamenti, però, non è stato rinvenuto nulla lungo la strada. Uno dei due stranieri è stato trovato con 200 euro in banconote di piccolo taglio nella tasca dei pantaloni. Nella loro abitazione, dove è avvenuta una perquisizione, c’erano invece 50 grammi di hashish e 0,4 grammi di cocaina. I due stranieri, difesi dagli avvocati Luca e Pasquale Motta, sono stati arrestati e rilasciati per rimanere ai domiciliari.