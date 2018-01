La Befana consegna 900 calze in piazza ad Avezzano, oggi fa tappa a Tagliacozzo e Celano

Avezzano. Grande partecipazione ieri in piazza Risorgimento ad Avezzano per la Befana del Vigile. Come da tradizione gli agenti della polizia locale, in collaborazione con i vigili del fuoco, hanno organizzato l’appuntamento dedicato ai più piccoli. Nella prima parte del pomeriggio gli agenti hanno consegnato 900 calze ai bambini che poi si sono spostati al centro della piazza per poter assistere all’arrivo della Befana. Ad annunciare la discesa della vecchietta carica di doni è stato Luca Di Nicola, che poi le ha dato il benvenuto mentre i bambini estasiati la guardavano e la toccavano.

Oggi la Befana farà tappa in altri Comuni marsicani. Alle 12 scenderà dal campanile della chiesa dei Santi Cosma e Damiano di Tagliacozzo e poi arriverà in piazza Duca degli Abruzzi per consegnare dolciumi e carbone a tutti i bambini. L’evento è organizzato dalla protezione civile di Tagliacozzo e dalla scuola sci alpinismo “Rosa dei Venti”. Al termine della manifestazione verrà inaugurata anche la motoslitta da soccorso della protezione civile. A Celano, invece, alle 15.30, nell’ambito della rassegna Cine Christmas ci sarà la proiezione di “Harry Potter” nella sala conferenze dell’auditorium, subito dopo arriverà la Befana e ci sarà lo spettacolo “Favolando”, sempre all’auditorium. Al Pinguino village di Avezzano grande attesa per l’arrivo alle 16 della “Befana Pinguino” che porterà carbone e dolcetti a tutti i bimbi presenti. Nel centro storico di Civitella Roveto, ci sarà la prima edizione dei mercatini dell’Epifania. Dalle 10.30 si potrà curiosare tra i banchi allestiti con il patrocinio della Pro loco e acquistare lavori all’uncinetto, ricami, quadri, bigiotteria, sculture e lavori a maglia. Domani la Pro loco donerà a tutti i bambini una calza con tante caramelle.