Inaugurata la nuova scuola “Luigi Dard” a Ovindoli, da lunedì i bambini torneranno in classe

Ovindoli. Taglio del nastro a Ovindoli per la nuova scuola per l’infanzia e primaria. La struttura, chiusa subito dopo il terremoto del 2009 perchè non più agibile, da lunedì ospiterà i bambini che per anni hanno seguito le lezioni nei Musp. Giovedì la scuola “Luigi Dard” è stata inaugurata dal sindaco Simone Angelosante, dall’ex sindaco Pino Angelosante, e dal vice presidente della Regione, Giovanni Lolli. I lavori sono costati un milione e 200mila euro, ora l’edificio è sicuro, moderno e a norma pronto per ospitare i ragazzi.