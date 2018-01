Va in pensione Vittorio Scafati, l’ispettore di Polizia che partecipò alla liberazione di Soffiantini

Avezzano. Dopo 40 anni di onorato servizio va in pensione una figura di rilievo della Polizia di Stato. Vittorio Scafati iniziò la sua carriera presso il reparto volanti di Roma e Milano, per poi essere trasferito prima alla Polizia stradale di L’Aquila e poi al compartimento Polizia ferroviaria, dove divenne vice comandante.

In seguito Scafati tornò a Roma per prestare servizio presso il commissariato di pubblica sicurezza Trevi Campo Marzio, con mansioni di coordinatore dell’ufficio emergenza e pronto intervento, per poi diventare il responsabile della squadra anticrimine e investigativa esterna e successivamente alla prima sezione ordine e pubblica sicurezza presso la sede nazionale del Partito Democratico di Roma. Diverse sono le foto che lo ritraggono proprio in compagnia dell’ex premier Matteo Renzi. L’ispettore Scafati nei lunghi anni di servizio ha compiuto numerosi arresti, ma la sua impresa di maggior rilievo fu la partecipazione alla liberazione del dott. Soffiantini, operazione in cui perse la vita anche un uomo dei Nocs. @francescoproia