A Villa San Sebastiano il concerto dei bambini del Centro Evangelico grazie al progetto La Musica apre il Cuore

Tagliacozzo. Il Centro Evangelico di Villa San Sebastiano si conferma sempre al servizio del sociale. Domani, infatti, si terrà in occasione della festa della Befana, un concerto in cui i veri protagonisti saranno i bambini. Il progetto, nato circa 3 anni fa, si chiama “La musica apre il cuore” ed è stato realizzato dal Centro Evangelico di Villa San Sebastiano. I piccoli artisti che frequentano i corsi e che andranno in scena domani pomeriggio, partono dall’età di soli 4 anni. A dirigere il concerto, i maestri Paolo Amicucci, Paolo Casale e Alessandro Sbrolli. L’evento avrà luogo nella Chiesa Evangelica di Villa San Sebastiano, a partire dalle 17.